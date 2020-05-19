|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.35 грн
|26.67 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2325 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины».
Законопроект поддержал 261 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.
«Предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитников Украины», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечает автор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина, принятие этого законопроекта будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины.
Напомним, в Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2325 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины».
Законопроект поддержал 261 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.
«Предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитников Украины», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечает автор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина, принятие этого законопроекта будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины.
Напомним, в Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины.