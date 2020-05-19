Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2325 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины».

Законопроект поддержал 261 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.

«Предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитников Украины», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечает автор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина, принятие этого законопроекта будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, в Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины.