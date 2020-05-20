В Николаеве планируют построить новое 9-этажное здание под Центр реабилитации для людей с инвалидностью на месте бывшего муниципального коллегиума по улице Спасская, 80.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

— Насколько мне известно, в этом году там будет проектирование. У нас была идея провести инвестиционный конкурс и через коммунальное предприятие снести это здание, потому что на его базе уже ничего нельзя построить, и построить на его месте 9-этажное здание. У нас есть здание суда напротив и мы думали построить такого же стиля еще одно здание, и первые два этажа с подвалом отдать под центр реабилитации. Конкурс будет проведен в любом случае, потому что мы хотим потратить минимальное количество денег и получить максимальное количество квадратных метров, а также использовать это место для застройки, потому что это очень хорошее место, чтобы, скажем так, использовать его под жилое строительство, - сказал Александр Сенкевич.

Фото: Свідок.info, здание бывшего коллегиума на Спасской

Напомним, что вопрос строительства Центра физической и профессиональной реабилитации людей с инвалидностью поднимался еще в 2017 году во время заседания бюджетной комиссии Николаевского городского совета. Тогда шла речь, что посольство США в Украине готово выделить 1 миллион гривен для создания в Николаеве Центра реабилитации.