В Беларуси председательница Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина обвинила оппозиционного политика Николая Статкевича в попытке заразить коронавирусом сотрудников ЦИК.

Об этом сообщает Настоящее время.

О случившемся Ермошина рассказала журналистам TUT.BY. По ее словам, в команде Статкевича был «коронавирусный больной» в тот момент, когда оппозиционер пытался подать документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси, – супруга Статкевича Марина Адамович. Сами члены ЦИК на заседании были без средств индивидуальной защиты.

— В составе этой группы был человек, у которого положительный тест на коронавирус. <...> Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда. Так сказать, чтобы получилось. И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кого она (Марина Адамович) назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, нашего главного юриста Галину Васильевну. Для того чтобы просто вывести из работоспособного состояния весь аппарат [ЦИК]. Вот методы работы этой группы!, – рассказала Ермошина.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК принимал заявки на регистрацию кандидатов в президенты до 15 мая, при этом о дате выборов стало известно лишь 8 мая, и у кандидатов в президенты была всего неделя, чтобы сформировать инициативную группу и подать документы. Если документы будут приняты (окончательный список допущенных будет оглашен 19 мая), то с 21 мая по 19 июня кандидаты должны будут собрать необходимое число подписей в свою поддержку.

Центральная избирательная комиссия Беларуси на заседании 19 мая зарегистрировала лишь одну инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты – Натальи Кисель. 22 другим кандидатам, в том числе Статкевичу и его соратникам в регистрации было отказано. В комиссии заявили, что нашли нарушения при подаче документов для регистрации политика и «кандидатов протеста», которых было порядка 30 человек. Например, у участницы инициативной группы Жанны Романовской в предоставленных списках проверяющие нашли уже умерших людей.

Ранее 15 мая были зарегистрированы инициативные группы действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и Олега Гайдукевича. Тогда же в регистрации отказали блогеру Сергею Тихановскому из-за неправильно подготовленных документов и «суровому туристу» Виталию Зельковскому, который не пришел в ЦИК.



