Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленках Деркача».

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источник в Офисе Генпрокурора Украины.

Расследование начато по части 1 статьи 111 (Государственная измена) и части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Как известно, 19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.