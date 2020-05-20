Во время пандемии COVID-19 количество сексуальных домогательств к детям в интернете выросла, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы правоохранительного агентства ЕС Europol.

Также возросло количество пользователей, искали детскую порнографию в сети. Это - часть общей тенденции роста кибрезлочинности во время эпидемии.

«Больше всего беспокоит рост онлайн-активности тех, кто ищет материалы о сексуальном насилии над детьми», — розказала директор Европола Кэтрин Где Болле на слушаниях в парламенте ЕС.

Она добавила, что об усилении активности педофилов сообщили национальные правоохранительные органы 27 стран ЕС, которые обнаружили более широкий доступ к нелегальным веб-сайтов и закрыли больше онлайн-платформ для обмена материалами с детской порнографией.

По словам Где Болле, сексуальные злоумышленники пытаются использовать растущую активность детей в интернете, поскольку во время карантина они выполняют онлайн-уроки, иногда через платформы, которые недостаточно защищены. Также преступники используют dark web, чтобы распространять и хранить информацию.