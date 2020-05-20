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Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб, передает российский Интерфакс.
В Минобороны Российской Федерации сообщили, что инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности.
— Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, - сообщили в Минобороны РФ.
К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, добавили в ведомстве.
Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.
Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб, передает российский Интерфакс.
В Минобороны Российской Федерации сообщили, что инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности.
— Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, - сообщили в Минобороны РФ.
К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, добавили в ведомстве.
Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.