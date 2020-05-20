Министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции, пишут НикВести.

В частности, президент назвал Арсена Авакова «мощным министром», отметив, что дело об убийстве Павла Шеремета станет для главы МВД очередным испытанием на эффективность, и он должен довести его до конца.

– Арсен Борисович Аваков не мой кум, не мой близкий товарищ. У него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная у нас ситуация? Да. Но его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до результата, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Якобы увлекшись радикальными националистическими настроениями, он решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Последняя, по версии следствия, «проводила разведку» возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 07:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы. Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли «делом чести», но более 3,5 лет несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, по делу об убийстве Шеремета не было ни одного официального подозреваемого.