Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начнет увольнение не справившихся со своей работой глав ОГА после того, как в стране снимут карантин.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

В ходе общения с президентом, журналист издания «Обозреватель» Виталий Тысячный поинтересовался у Владимира Зеленского, почему несмотря на то, что за последний год в украине было множество скандалов с главами ОГА и РГА никого не увольняют.

— Я понимаю, когда вы критикуете городских голов, некоторых. Но за последний год по всей Украине много скандалов с главами ОГА. Несколько недель назад я был в Санжарах, общался с местными жителями, еще я постоянно общаюсь с жителями Николаева, николаевскими журналистами, которые рассказывают много о главе ОГА . За последний год у нас было очень много скандалов с главами ОГА, с главами РГА.Почему, несмотря на весь этот негатив на местном уровне, вы не увольняете людей, которых назначили? — спросил Виталий Тысячный.

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что увольнять губернаторов во время пандемии и карантина в Украине нельзя, так как это может привести к обострению проблем с COVID-19 в регионах.

— Что касается глав ОГА, все выводы по ним будут после того, как закончится COVID-19. Я даже не думал, что у нас, например, такой сильный Черновецкий губернатор, где наиболее сложная ситуация с больными. А он один из лучших! То есть, эта инфекция показывает, как «болен» наш госаппарат. Сразу после COVID-19 начнутся решительные шаги. Сейчас этого делать нельзя. Я не могу сейчас уволить кого-либо из губернаторов, я боюсь, что тогда завалится весь процесс, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский передал «привет» главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику после того, как узнал, что тот решил работать с чиновниками времен предыдущего президента Петра Порошенко.

Помимо этого, Владимир Зеленский заявлял об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.