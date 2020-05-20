Николаевская облгосадминистрация направит 52 миллиона 327 тысяч гривен образовательной субвенции на покупку оборудования, школьных автобусов и ремонт столовых.

Об этом сообщила начальницы департамента образования Николаевской облгосадминистрации Елены Удовиченко сегодня, 20 мая в ходе заседания комиссии по вопрос культуры и образования Николаевского областного совета, пишут НикВести.

— В 2020 году в бюджете Николаевской области для развития учреждений образования предусмотрено образовательную субвенцию из государственного бюджета, помимо заработной платы педагогам, в сумме 52 миллиона 327 тысяч гривен, - сказала Елена Удовиченко.

По ее словам, средства будут распределены следующим образом:

18 миллионов 173 тысячи гривен на покупка оборудования для кабинетов и лабораторий в школах;

18 миллионов 713 тысяч гривен на покупку школьных автобусов;

350 тысяч гривен на покупку оборудования для спецшкол и научно-реабилитационных центров;

89 тысяч гривен на покупку оборудования для оснащения ресурсных комнат;

333 тысячи гривен на покупку украиноязычных дидактических материалов для школ с изучением языков национальных меньшин;

11 миллионов 429 тысяч гривен на ремонт и оборудование столовых

на ремонт и оборудование столовых 3 миллиона 539 тысяч гривен на обеспечение школ соответствующими санитарно-гигиеническими нормами.

Напомним, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.