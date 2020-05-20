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Николаевская облгосадминистрация направит 52 миллиона 327 тысяч гривен образовательной субвенции на покупку оборудования, школьных автобусов и ремонт столовых.
Об этом сообщила начальницы департамента образования Николаевской облгосадминистрации Елены Удовиченко сегодня, 20 мая в ходе заседания комиссии по вопрос культуры и образования Николаевского областного совета, пишут НикВести.
— В 2020 году в бюджете Николаевской области для развития учреждений образования предусмотрено образовательную субвенцию из государственного бюджета, помимо заработной платы педагогам, в сумме 52 миллиона 327 тысяч гривен, - сказала Елена Удовиченко.
По ее словам, средства будут распределены следующим образом:
Напомним, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.
Николаевская облгосадминистрация направит 52 миллиона 327 тысяч гривен образовательной субвенции на покупку оборудования, школьных автобусов и ремонт столовых.
Об этом сообщила начальницы департамента образования Николаевской облгосадминистрации Елены Удовиченко сегодня, 20 мая в ходе заседания комиссии по вопрос культуры и образования Николаевского областного совета, пишут НикВести.
— В 2020 году в бюджете Николаевской области для развития учреждений образования предусмотрено образовательную субвенцию из государственного бюджета, помимо заработной платы педагогам, в сумме 52 миллиона 327 тысяч гривен, - сказала Елена Удовиченко.
По ее словам, средства будут распределены следующим образом:
Напомним, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.