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С 15 июня Кипр начнет принимать туристов, но для этого нужно принять протоколы с нормами об оказании соответствующих услуг в условиях пандемии.
Об этом сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, пишут #Буквы.
В министерстве туризма Кипра рассчитывают на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.
Постепенное ослабление мер карантина на Кипре начали еще с 4 мая.
Также сообщается, что в июне – июле на Кипре снова начнут работать аэропорты, будут осуществлять авиарейсы.
Также в правительстве отметили, что профильный комитет направит письмо союзу муниципалитетов и местных общин и министру внутренних дел Никосу Нурису с просьбой расширить использование общественных мест на открытом воздухе в ресторанах, где это возможно.
Напомним, что Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.
С 15 июня Кипр начнет принимать туристов, но для этого нужно принять протоколы с нормами об оказании соответствующих услуг в условиях пандемии.
Об этом сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, пишут #Буквы.
В министерстве туризма Кипра рассчитывают на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.
Постепенное ослабление мер карантина на Кипре начали еще с 4 мая.
Также сообщается, что в июне – июле на Кипре снова начнут работать аэропорты, будут осуществлять авиарейсы.
Также в правительстве отметили, что профильный комитет направит письмо союзу муниципалитетов и местных общин и министру внутренних дел Никосу Нурису с просьбой расширить использование общественных мест на открытом воздухе в ресторанах, где это возможно.
Напомним, что Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.