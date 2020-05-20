С 15 июня Кипр начнет принимать туристов, но для этого нужно принять протоколы с нормами об оказании соответствующих услуг в условиях пандемии.

Об этом сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, пишут #Буквы.

В министерстве туризма Кипра рассчитывают на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

Постепенное ослабление мер карантина на Кипре начали еще с 4 мая.

Также сообщается, что в июне – июле на Кипре снова начнут работать аэропорты, будут осуществлять авиарейсы.

Также в правительстве отметили, что профильный комитет направит письмо союзу муниципалитетов и местных общин и министру внутренних дел Никосу Нурису с просьбой расширить использование общественных мест на открытом воздухе в ресторанах, где это возможно.

Напомним, что Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.