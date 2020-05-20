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Компания SpaceX откладывает запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.
– Откладываем запуск миссии Starlink из-за тропической бури. Запуск будет выполнен после старта миссии Crew Demo-2, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент на земной орбите находится уже 420 интернет-спутников Starlink. В теории полномасштабная сеть таких спутников должна обеспечить всю планету глобальным интернет-покрытием.
Миссия Crew Demo-2 должна доставить астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Харли на Международную космическую станцию 27 мая.
Напомним, ранее компания SpaceX запустило в космос ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого будет находиться женский манекен по имени Рипли.
Компания SpaceX откладывает запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.
– Откладываем запуск миссии Starlink из-за тропической бури. Запуск будет выполнен после старта миссии Crew Demo-2, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент на земной орбите находится уже 420 интернет-спутников Starlink. В теории полномасштабная сеть таких спутников должна обеспечить всю планету глобальным интернет-покрытием.
Миссия Crew Demo-2 должна доставить астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Харли на Международную космическую станцию 27 мая.
Напомним, ранее компания SpaceX запустило в космос ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого будет находиться женский манекен по имени Рипли.