Компания SpaceX откладывает запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

– Откладываем запуск миссии Starlink из-за тропической бури. Запуск будет выполнен после старта миссии Crew Demo-2, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент на земной орбите находится уже 420 интернет-спутников Starlink. В теории полномасштабная сеть таких спутников должна обеспечить всю планету глобальным интернет-покрытием.

Миссия Crew Demo-2 должна доставить астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Харли на Международную космическую станцию 27 мая.

Напомним, ранее компания SpaceX запустило в космос ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого будет находиться женский манекен по имени Рипли.