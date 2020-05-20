Экс-президент Петр Порошенко заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. С помощью втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Об этом говорится в заявлении лидера «Европейской солидарности», передает пресс-служба политсилы.

По словам Петра Порошенко эта поддержка основывается на консенсусе — согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в ее намерениях присоединиться к НАТО.

«Джо Байден — друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за «Джевелины», и за санкции, и в том числе, за «Северный поток-2» и другие дружественные примеры солидарности с Украиной», — отметил лидер «Европейской солидарности».

Петр Порошенко подчеркивает, что пророссийские провокаторы стремятся оставить страну один на один с Кремлем.

«Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии более сильному врагу. ... Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в «New York Times» несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву», — подчеркнул Петр Порошенко.

Он также заявил, что сегодняшняя пресс-конференция Президента Владимира Зеленского породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины.

«Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, — сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики. Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует», — говорится в заявлении.

По словам Порошенко, Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав.

«Сформулированный нами принцип «ничего об Украине без Украины», которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США», — отметил он.

Он призвал Владимира Зеленского прислушаться к своим советам и опираться на поддержку США.

«Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, — и среди республиканцев, и среди демократов, — для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера — Соединенных Штатов», — резюмировал экс-президент.