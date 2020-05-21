|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:28
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:02
|Заход солнца:
|20:47
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.45 грн
Контролируемый республиканцами сенатский комитет 20 мая принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом — сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.
Об этом сообщает «Голос Америки».
— Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали соответственно своей партийной принадлежности. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, которые касаются работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, а все демократы (6) - высказались против, — пишет издание.
Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании «Blue Star Strategies», фирмы, которая сотрудничала с Burisma, исходила от главы комитета Рона Джонсона.
— Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, — однако вместо этого он стремится сохранить работу президенту, — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.
Напомним, Хантер Байден ранее принял решение в конце октября решил покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.
Контролируемый республиканцами сенатский комитет 20 мая принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом — сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.
Об этом сообщает «Голос Америки».
— Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали соответственно своей партийной принадлежности. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, которые касаются работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, а все демократы (6) - высказались против, — пишет издание.
Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании «Blue Star Strategies», фирмы, которая сотрудничала с Burisma, исходила от главы комитета Рона Джонсона.
— Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, — однако вместо этого он стремится сохранить работу президенту, — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.
Напомним, Хантер Байден ранее принял решение в конце октября решил покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.