Контролируемый республиканцами сенатский комитет 20 мая принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом — сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.

Об этом сообщает «Голос Америки».

— Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали соответственно своей партийной принадлежности. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, которые касаются работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, а все демократы (6) - высказались против, — пишет издание.

Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании «Blue Star Strategies», фирмы, которая сотрудничала с Burisma, исходила от главы комитета Рона Джонсона.

— Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, — однако вместо этого он стремится сохранить работу президенту, — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Напомним, Хантер Байден ранее принял решение в конце октября решил покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.