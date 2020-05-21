С целью поддержки национального производителя в условиях коронакризиса французское правительство заказало более миллиарда медицинских масок.

Об этом говорится в соответствующем коммюнике, сообщает Укринформ.

— Правительство, поддерживая возможности национального производителя, заказало более одного миллиарда санитарных масок, произведенных во Франции, — указывается в документе.

Отмечается, что в апреле четыре ведущие фабрики страны, которые выпускают защитные маски, вышли на объем производства до 10 миллионов штук в неделю. С конца мая еженедельно планируется производить до 20 миллионов масок с перспективой выйти на 50 миллионов единиц к концу года.

В то же время в правительстве не предоставляют точных данных по объему финансирования указанной программы.

Ранее сообщалось, что маски и респираторы, которые доставил в Польшу из Китая украинский самолет «Мрія», были ненадлежащего качества и необоснованно дороги.