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Такое решение было принято на заседании 21 мая, говорится в сообщении Нацсовета.
Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти.
Мониторинг, проведенный 8-10 мая, зафиксировал в эфире трансляцию передачи «Противостояние» (ведущие В. Пиховшек и Д. Панченко). Прямой эфир состоялся 8 мая, а повторы транслировались 9 и 10 мая.
– В передаче были утверждения, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестой части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», — говорится в сообщении.
В частности, гость передачи Вадим Карасев в эфире высказался таким образом: «Я могу сказать так: были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что, это отменяет Холокост? Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса? Нет, это не отменяет. Так вот нам тоже была уготована такая судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском гетто, в варшавском гетто, в концлагере, часть уничтожить Холокостом. Понимаете, вот в чем Победа».
В Нацсовете отмечают, что озвученные в эфире «Новости 24 часа» утверждения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды по отношению к еврейскому народу, «который понес миллионные жертвы от действий формирований СС и других военных формирований нацистского Третьего Рейха».
Во время внеплановой выездной проверки Нацсовет проверит соблюдение лицензиатом законодательных норм, которые не допускают использования телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.
Такое решение было принято на заседании 21 мая, говорится в сообщении Нацсовета.
Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти.
Мониторинг, проведенный 8-10 мая, зафиксировал в эфире трансляцию передачи «Противостояние» (ведущие В. Пиховшек и Д. Панченко). Прямой эфир состоялся 8 мая, а повторы транслировались 9 и 10 мая.
– В передаче были утверждения, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестой части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», — говорится в сообщении.
В частности, гость передачи Вадим Карасев в эфире высказался таким образом: «Я могу сказать так: были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что, это отменяет Холокост? Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса? Нет, это не отменяет. Так вот нам тоже была уготована такая судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском гетто, в варшавском гетто, в концлагере, часть уничтожить Холокостом. Понимаете, вот в чем Победа».
В Нацсовете отмечают, что озвученные в эфире «Новости 24 часа» утверждения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды по отношению к еврейскому народу, «который понес миллионные жертвы от действий формирований СС и других военных формирований нацистского Третьего Рейха».
Во время внеплановой выездной проверки Нацсовет проверит соблюдение лицензиатом законодательных норм, которые не допускают использования телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.