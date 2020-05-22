Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможной растраты 200 миллионов гривен должностными лицами Государственного агентства автомобильных дорог Украины во время ремонта автомобильной дороги Н-11 «Днепр — Николаев».

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда от 24 апреля, сообщает «Слово и дело».

Детектив в ходатайстве указывал, что НАБУ расследует дело о возможной растрате 200 миллионов гривен служащими Укравтодора при осуществлении строительных работ автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 «Днепр — Николаев». Во время досудебного расследования установлено, что Службой автомобильных дорог в Николаевской области за период 2016-2018 годов отремонтировано 57,4 км автомобильной дороги Н-11 «Днепр — Николаев» (через Кривой Рог), из которых введено в эксплуатацию 40,2 км. Причем на участке км 179 + 570 - км 197 + 570 (от границы Днепропетровской области в пгт. Казанка) ремонтные работы не проводились, а были изготовлены только проекты производства дорог.

Также в бюро отметили, что Южным офисом Государственной аудиторской службы Украины проведена ревизия Службы автодорог в Николаевской области и найдены некоторые нарушения, связанные с организацией строительных работ дороги общего пользования государственного значения Н-11 «Днепр — Николаев». В частности, детектив отметил, что им проводится ряд следственных действий, а именно: допрос свидетеля, временные доступы к документам, истребование некоторой информации и уже назначено проведение комплексной строительно-технической, товароведческой и экономической экспертиз.

Однако, по мнению следствия, пока завершить все эти действия в определенный срок не представляется возможным. Поэтому детектив просил суд продлить следствие до 26 октября. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил.

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 670 миллионов гривен на текущий ремонт 28 километров дороги Н-11 «Днепр — Николаев» через Кривой Рог.