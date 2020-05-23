Канада, Британия и Австралия совместно выразили глубокую обеспокоенность намерение Китая ввести в Гонконге законы против мятежа.

Об этом говорится в заявлении, распространенном от имени глав МИД этих стран.

— Мы глубоко обеспокоены предложением принять законодательство, связанное с национальной безопасностью Гонконга, — заявили дипломаты.

Они подчеркнули, что «Совместная декларация, подписанная Китаем и Соединенным королевством, предусматривает, что Гонконг будет иметь высокий уровень автономии».

— Она также требует, чтобы права и свободы, в том числе людей, прессы, собраний и другие, были законодательно закреплены в Гонконге, — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что «принятие такого закона от имени Гонконга без непосредственного участия его жителей, законодательных или судебных органов откровенно нарушает принцип «одной страны, двух систем», согласно которому Гонконгу гарантируется высокая степень автономности».