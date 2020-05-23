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Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.
Об этом он сообщил в Twitter, добавив документы из Адвокатской палаты Москвы и постановление суда.
— Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие жители Крыма и Украины, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь, — написал Айдер Муждабаев.
Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 22 мая 2020 г.
Согласно данным документа, его обвиняют по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».
В постановлении суда указано, что основанием для такого решения стал пост Муждабаєва в Facebook 8 августа 2018 года, в котором тот писал о необходимости освободить тогда еще политзаключенного Олега Сенцова путем «физической расправы» над российскими агентами.
Оказывается, это за Сенцова. pic.twitter.com/XMfTMIbazx— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 22 мая 2020 г.
— Собирайтесь, организовывайтесь, физически, силой хватайте российских агентов здесь (они всем известны), вывозите куда угодно, приставляйте автоматы к их вискам и под камеры требуйте у Путина срочно выдать Сенцова в обмен на них, — цитируют в постановлении суда.
Напомним, режиссер Олег Сенцов сравнил пресс-конференцию Владимира Зеленского с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. По его словам, «украинская версия» была более демократичной.
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Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.
Об этом он сообщил в Twitter, добавив документы из Адвокатской палаты Москвы и постановление суда.
— Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие жители Крыма и Украины, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь, — написал Айдер Муждабаев.
Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 22 мая 2020 г.
Согласно данным документа, его обвиняют по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».
В постановлении суда указано, что основанием для такого решения стал пост Муждабаєва в Facebook 8 августа 2018 года, в котором тот писал о необходимости освободить тогда еще политзаключенного Олега Сенцова путем «физической расправы» над российскими агентами.
Оказывается, это за Сенцова. pic.twitter.com/XMfTMIbazx— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 22 мая 2020 г.
— Собирайтесь, организовывайтесь, физически, силой хватайте российских агентов здесь (они всем известны), вывозите куда угодно, приставляйте автоматы к их вискам и под камеры требуйте у Путина срочно выдать Сенцова в обмен на них, — цитируют в постановлении суда.
Напомним, режиссер Олег Сенцов сравнил пресс-конференцию Владимира Зеленского с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. По его словам, «украинская версия» была более демократичной.