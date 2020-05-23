Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.

Об этом он сообщил в Twitter, добавив документы из Адвокатской палаты Москвы и постановление суда.

— Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие жители Крыма и Украины, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь, — написал Айдер Муждабаев.

Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 22 мая 2020 г.

Согласно данным документа, его обвиняют по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».

В постановлении суда указано, что основанием для такого решения стал пост Муждабаєва в Facebook 8 августа 2018 года, в котором тот писал о необходимости освободить тогда еще политзаключенного Олега Сенцова путем «физической расправы» над российскими агентами.

— Собирайтесь, организовывайтесь, физически, силой хватайте российских агентов здесь (они всем известны), вывозите куда угодно, приставляйте автоматы к их вискам и под камеры требуйте у Путина срочно выдать Сенцова в обмен на них, — цитируют в постановлении суда.

Напомним, режиссер Олег Сенцов сравнил пресс-конференцию Владимира Зеленского с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. По его словам, «украинская версия» была более демократичной.