У офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве на улице Большая Васильковская сегодня, 23 мая, прогремел взрыв. Перед этим там проходила акция «Национального корпуса».

Об этом пишет Громадське.

Несмотря на заявление партии о взрыве, в полиции это опровергают.

– У здания активисты жгли фаеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка, - проинформировали в полиции.

В частности, пикет под офисом устроил «Национальный корпус».

– В День героев, мы хотим напомнить, что в стране происходит реванш пророссийских сил. Главные антигерои украинской реальности - бывшие регионалы с ОПЗЖ. Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность, - говорится в сообщении на их сайте.

Также опубликованы заявления Нацкорпуса в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.