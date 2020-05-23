|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
У офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве на улице Большая Васильковская сегодня, 23 мая, прогремел взрыв. Перед этим там проходила акция «Национального корпуса».
Об этом пишет Громадське.
Несмотря на заявление партии о взрыве, в полиции это опровергают.
– У здания активисты жгли фаеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка, - проинформировали в полиции.
В частности, пикет под офисом устроил «Национальный корпус».
– В День героев, мы хотим напомнить, что в стране происходит реванш пророссийских сил. Главные антигерои украинской реальности - бывшие регионалы с ОПЗЖ. Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность, - говорится в сообщении на их сайте.
Также опубликованы заявления Нацкорпуса в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
У офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве на улице Большая Васильковская сегодня, 23 мая, прогремел взрыв. Перед этим там проходила акция «Национального корпуса».
Об этом пишет Громадське.
Несмотря на заявление партии о взрыве, в полиции это опровергают.
– У здания активисты жгли фаеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка, - проинформировали в полиции.
В частности, пикет под офисом устроил «Национальный корпус».
– В День героев, мы хотим напомнить, что в стране происходит реванш пророссийских сил. Главные антигерои украинской реальности - бывшие регионалы с ОПЗЖ. Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность, - говорится в сообщении на их сайте.
Также опубликованы заявления Нацкорпуса в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.