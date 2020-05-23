Партия «Европейская солидарность» предложила создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство и вернуть Украину в сферу влияния страны-агрессора.

Об этом сказал сопредседатель фракции «ЕС» Артур Герасимов в эфире «Прямого».

– За пять лет Петру Порошенко и украинскому народу удалось восстановить армию, создать мощную международную коалицию в поддержку Украины. Санкции были результатом титанической работы Порошенко и его дипломатической команды. И в критические моменты, когда казна была пуста, мы получили деньги от международных стратегических партнеров в качестве помощи, - заявил Герасимов.

Он считает, что сейчас все это рушится, и последним примером торпедирования отношений с ключевым международным союзником Украины стали опубликованные на этой неделе «пленки Деркача» с разговорами Порошенко и Байдена.

– Это не просто так появилось сейчас, потому что сейчас в США идет обсуждение предоставления дальнейшей военной помощи Украине на следующий срок. Наши враги понимают: надо сломать двухпартийную поддержку, ведь когда вопрос ставился о помощи Украине, о противодействии Кремлю, республиканцы и демократы садились за один стол и принимали решения в пользу Украины. Сейчас пытаются всячески эту поддержку сломать, - добавил Герасимов.

Поэтому, считает он, и необходима парламентская следственная комиссия.

– В Верховной Раде «Европейская солидарность» будет инициировать создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься расследованием попытки подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, попыток ослабить международную поддержку Украине, попыток нанести ущерб ее обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния России как страны-агрессора, - подчеркнул народный депутат.

Герасимов также подчеркнул, что «пленки Деркача» - это «пшик» и за границей обсуждают не столько их содержание, сколько реакцию украинской власти на эту историю.