Из 21 245 случаев COVID-19, подтвержденных в Украине, 1546 выявлено у детей и 4112 - у медиков.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

«Подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев», - указали в ЦОЗ.

Всего в Украине исследовано 291 868 образцов методом ПЦР.

«В целом заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медики. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика», - добавили в ЦОЗ.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 259 новых случаев коронавирусного заболевания.