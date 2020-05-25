В Швеции 24 мая телекоммуникационная группа Tele2 запустила первую в стране общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом пишет hromadske.

Сообщается, что 5G уже могут воспользоваться жители столицы страны — Стокгольма. В планах компании, чтобы связь появилась также в Гетеборге и Мальме до 24 июня.

Впоследствии сеть будет постепенно появляться по всей стране.

Отмечается, 5G обеспечивает скорость интернета более 1 гигабайта в секунду, что в четыре раза быстрее, чем современная сеть 4G.

Напомним, что запуск технологии скоростной передачи данных 5G в Украине возможен уже с 2020 года.