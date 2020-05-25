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Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.
Издание ain.ua выделило ключевые особенности этого футурологического видения.
Динамическая виртуальная рабочая среда, построенная на присутствии пользователя в социальных сетях. Гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие среды, с настраиваемыми виртуальными рабочими экранами, досками, и другими инструментами для визуализации. Такой VR даст возможность проводить совещания, как если бы вы сами присутствовали с коллегами в офисе.
Множественные настраиваемые рабочие экраны в VR: пользователи смогут переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте сотрудник сможет работать как жестами (с виртуальными экранами), так и более обычным способом, с помощью клавиатуры и мыши.
В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица.
Все эти технологические направления развивают в самой компании: Workplace, Portal, Oculus для бизнеса, Codec Avatars и другие.
Напомним, американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, продолжит использовать режим удалённой работы после окончания пандемии коронавируса, рассчитывая через пять-десять лет перевести на работу из дома до половины сотрудников, заявил глава компании Марк Цукерберг.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.
Издание ain.ua выделило ключевые особенности этого футурологического видения.
Динамическая виртуальная рабочая среда, построенная на присутствии пользователя в социальных сетях. Гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие среды, с настраиваемыми виртуальными рабочими экранами, досками, и другими инструментами для визуализации. Такой VR даст возможность проводить совещания, как если бы вы сами присутствовали с коллегами в офисе.
Множественные настраиваемые рабочие экраны в VR: пользователи смогут переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте сотрудник сможет работать как жестами (с виртуальными экранами), так и более обычным способом, с помощью клавиатуры и мыши.
В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица.
Все эти технологические направления развивают в самой компании: Workplace, Portal, Oculus для бизнеса, Codec Avatars и другие.
Напомним, американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, продолжит использовать режим удалённой работы после окончания пандемии коронавируса, рассчитывая через пять-десять лет перевести на работу из дома до половины сотрудников, заявил глава компании Марк Цукерберг.