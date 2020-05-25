|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая. Всего было зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как отметили в ОБСЕ, все жертвы обстрелов получили ранения. Среди них пять детей.
— СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненные), в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненых, - говорится в отчете.
Также наблюдатели отметили увеличение обстрелов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.
— За период 4-17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно, - сообщили в ОБСЕ.
Напомним, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая. Всего было зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как отметили в ОБСЕ, все жертвы обстрелов получили ранения. Среди них пять детей.
— СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненные), в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненых, - говорится в отчете.
Также наблюдатели отметили увеличение обстрелов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.
— За период 4-17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно, - сообщили в ОБСЕ.
Напомним, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.