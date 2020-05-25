Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая. Всего было зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как отметили в ОБСЕ, все жертвы обстрелов получили ранения. Среди них пять детей.

— СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненные), в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненых, - говорится в отчете.

Также наблюдатели отметили увеличение обстрелов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

— За период 4-17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно, - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.