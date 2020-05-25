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Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
— Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии — это в повестке дня, - сказал Денис Шмыгаль.
Также премьер подчеркнул, что объединение двух министерств в Минэкоэнерго не дало желаемого результата.
— Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет, - рассказал Денис Шмыгаль.
Напомним, что Минэкоэнерго намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.
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Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
— Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии — это в повестке дня, - сказал Денис Шмыгаль.
Также премьер подчеркнул, что объединение двух министерств в Минэкоэнерго не дало желаемого результата.
— Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет, - рассказал Денис Шмыгаль.
Напомним, что Минэкоэнерго намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.