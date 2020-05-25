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Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Telegram.
– «Укрзалізниця» начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения! – написал министр.
Ранее он писал, что никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали о возобновленной работе метро.
– Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо, - добавил он.
Напомним, 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
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Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Telegram.
– «Укрзалізниця» начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения! – написал министр.
Ранее он писал, что никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали о возобновленной работе метро.
– Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо, - добавил он.
Напомним, 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.