Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Telegram.

– «Укрзалізниця» начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения! – написал министр.

Ранее он писал, что никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали о возобновленной работе метро.

– Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо, - добавил он.

Напомним, 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.