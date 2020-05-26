Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подал декларацию о доходах за 2019 год.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации главы ОГА, у него с 2017 года в пользовании в Киеве есть квартира площадью 125 метров квадратных, которая записана на него, на его жену Ольгу Шульженко и Василия Слободяника. Еще ему принадлежит квартира в селе Смолино Кировоградской области площадью 52,2 метра квадратных. Помимо этого Александр Стадник владеет земельным участком в Киевской области, в селе Гоголев площадью в 1200 квадратных метра.

С 19 сентября 2019 Александр Стадник вместе с женой по согласию собственника проживают в частном доме в Николаеве, площадь которого составляет 456,5 квадратных метра.

Автомобиль Александра Стадника Автомобиль супруги губернатора

Согласно декларации в декабре 2018 глава ОГА приобрел Porshe Cayenne 2012 за 49 тысяч долларов, его жена Ольга Шульженко приобрела в 2018 году Mercedes-Benz GLE 250 за 1 миллион 629 тысяч.

Губернатор задекларировал свою зарплату за половину сентября, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года. В качестве главы ОГА он заработал 107 тысяч 31 гривну. Страховые выплаты от СК «Уника» составили 27 тысяч 307 гривен. Его жена заработала за год 703 тысячи 180 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 53 тысячи 651 гривну от «Николаевской электроснабжающей компании».

Александр Стадник также задекларировал 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов, еще 2 миллиона 700 тысяч гривен задекларировано на имя жены.

Также Александр Стадник отметил в декларации он указал, что является главой общественного движения «Независимое бюро расследований».

Напомним, Александр Стадник был назначен главой Николаевской областной государственной администрации 19 сентября 2019 года.