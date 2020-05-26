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Член депутатской комиссии по вопросам гласности Николаевского горсовета отказались утверждать туристический логотип города «Миколаїв — місто на хвилі» и отправили вопрос на доработку.
Об этом стало известно сегодня, 26 мая, в ходе заседания комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности, передает корреспондент НикВести.
На заседании к депутатам обратилась директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко, которая попросила депутатов утвердить туристический логотип города «Миколаїв — місто на хвилі», которую городу подарила общественная платформа МрійДій. Чиновница отметила, что новый логотип можно будет использовать для привлечения туристов, на официальных мероприятиях и официальных документах.
В свою очередь, глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева посоветовала привести положение о логотипе в порядок, чтобы оно не противоречило положению об утвержденном гербе города.
— Вопрос в том, что не может использоваться на официальных документах туристические логотипы! Это подсказывает логика. Наверное, нужно поменять положение об этом логотипе и внести в него градацию. Если мы говорим о туристическом логотипе, то он может использовать на официальных встречах только после того, как проведена официальная часть и начинается неформальная. Вам нужно сопоставить положение о гербе и о логотипе туристическом и привести документы в порядок. Зачем принимать положение, которое вызывает противоречия? Приведите в порядок документы. И тогда всем будет хорошо на ближайшие 5 лет. Мы не против! Урегулируйте вопрос, — порекомендовала Елена Киселева.
Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что он не готов голосовать за положение в котором есть недочеты и отметил, что он усматривает в нем возможность подмены официального герба города.
— Я воздержусь от голосования. Если бы в положении было прописано, что этот логотип будет использовать управление, или сектор по вопросам туризма, то я бы поддержал этот вопрос. Но, когда речь идет о всех органах власти города Николаева, для меня это приложение некорректно. У нас есть герб города, он признан, он существует уже очень много лет и брать на себя ответственность поденная этим решением его я не считаю для себя возможным. Если городская власть хочет заменить герб, то пусть городская власть скажет это и депутаты на сессии рассмотрят этот вопрос. Если же логотип хотят использовать для привлечения туристов, то пусть положение сделают таким, чтобы оно касалось только подразделений, которые занимаются в городе туризмом, — заявил Игорь Дятлов.
В итоге все члеы комиссии в ходе голосвания воздержались и поручили чиновникам доработать положение о логотипе.
Напомним, презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі» состоялась 9 сентября 2019 года. Логотип является подарком платформы МрійДій ко Дню 230-летия Николаева.
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Член депутатской комиссии по вопросам гласности Николаевского горсовета отказались утверждать туристический логотип города «Миколаїв — місто на хвилі» и отправили вопрос на доработку.
Об этом стало известно сегодня, 26 мая, в ходе заседания комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности, передает корреспондент НикВести.
На заседании к депутатам обратилась директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко, которая попросила депутатов утвердить туристический логотип города «Миколаїв — місто на хвилі», которую городу подарила общественная платформа МрійДій. Чиновница отметила, что новый логотип можно будет использовать для привлечения туристов, на официальных мероприятиях и официальных документах.
В свою очередь, глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева посоветовала привести положение о логотипе в порядок, чтобы оно не противоречило положению об утвержденном гербе города.
— Вопрос в том, что не может использоваться на официальных документах туристические логотипы! Это подсказывает логика. Наверное, нужно поменять положение об этом логотипе и внести в него градацию. Если мы говорим о туристическом логотипе, то он может использовать на официальных встречах только после того, как проведена официальная часть и начинается неформальная. Вам нужно сопоставить положение о гербе и о логотипе туристическом и привести документы в порядок. Зачем принимать положение, которое вызывает противоречия? Приведите в порядок документы. И тогда всем будет хорошо на ближайшие 5 лет. Мы не против! Урегулируйте вопрос, — порекомендовала Елена Киселева.
Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что он не готов голосовать за положение в котором есть недочеты и отметил, что он усматривает в нем возможность подмены официального герба города.
— Я воздержусь от голосования. Если бы в положении было прописано, что этот логотип будет использовать управление, или сектор по вопросам туризма, то я бы поддержал этот вопрос. Но, когда речь идет о всех органах власти города Николаева, для меня это приложение некорректно. У нас есть герб города, он признан, он существует уже очень много лет и брать на себя ответственность поденная этим решением его я не считаю для себя возможным. Если городская власть хочет заменить герб, то пусть городская власть скажет это и депутаты на сессии рассмотрят этот вопрос. Если же логотип хотят использовать для привлечения туристов, то пусть положение сделают таким, чтобы оно касалось только подразделений, которые занимаются в городе туризмом, — заявил Игорь Дятлов.
В итоге все члеы комиссии в ходе голосвания воздержались и поручили чиновникам доработать положение о логотипе.
Напомним, презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі» состоялась 9 сентября 2019 года. Логотип является подарком платформы МрійДій ко Дню 230-летия Николаева.