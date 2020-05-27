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Исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.
Об этом стало известно сегодня, 27 мая в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.
В Николаеве определили 4 места отдыха на водных объектах, в частности: в районе парка Победы — пляж «Стрелка», в районе Варваровского моста — пляж «Прибой», пляж «Чайка» в Корабельном районе и береговая линия микрорайона «Намыв», протяженностью 3 километра.
— По статистике в 2017 году на водных объектах у нас погибли 16 человек, спасено — 12; в 2018 году погибли 18 человек, спасено — 5; в 2019 году погибли 10 человек, спасено — 7. Динамика говорит о том, что мероприятия, которые применяются органами исполнительной власти способствуют уменьшению количества погибших людей на воде, - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя.
Напомним, что в результате масштабного оползня прибрежной зоны в Очакове, базы отдыха оказались в зоне риска.
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Исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.
Об этом стало известно сегодня, 27 мая в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.
В Николаеве определили 4 места отдыха на водных объектах, в частности: в районе парка Победы — пляж «Стрелка», в районе Варваровского моста — пляж «Прибой», пляж «Чайка» в Корабельном районе и береговая линия микрорайона «Намыв», протяженностью 3 километра.
— По статистике в 2017 году на водных объектах у нас погибли 16 человек, спасено — 12; в 2018 году погибли 18 человек, спасено — 5; в 2019 году погибли 10 человек, спасено — 7. Динамика говорит о том, что мероприятия, которые применяются органами исполнительной власти способствуют уменьшению количества погибших людей на воде, - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя.
Напомним, что в результате масштабного оползня прибрежной зоны в Очакове, базы отдыха оказались в зоне риска.