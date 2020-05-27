Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый отреагировал на требование мэра Николаева Александра Сенкевича уволить его с занимаемой должности.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook

По словам Владислава Невеселого, городской голова Николаева пытается бороться с ним, так так увидел врага в его лице, но при этом забывая, что горожане 5 лет ездят по ужасным и перекопанным дорогам.

— Когда я вчера вечером возвращался из рабочей поездки в Киев, моя малая родина встретила меня известием, что мэр Николаева без меня со мной успел поссориться. Что же, подумал я, ну наконец, Александр Фёдорович обо мне вспомнил, а может, даже уделит и лично мне своего внимания, коего я пытаюсь от него добиться уже несколько месяцев. Пять лет николаевцы ездят по ужасным и вечно перекопанным городским дорогам на Московской и Чигрина, пять лет ждут от мэра обновления внутриквартальных проездов, пять лет ждут камер на улицах, комфортабельных рынков, ухоженной архитектуры, крыш и лифтов, парков и скверов, велоинфраструктуры, остановок и современного общественного транспорта — список бесконечен. Но мэр увидел врага в лице директора Службы автодорог области, когда моих дорог на территории Николаева до 30 километров, а у мэра в ответсвенности до 800 километров дорог. Но не суть, — заявил Владислав Невеселый.

Чиновник также отметил, что Александр Сенкевич до сих пор не ответил на приглашение о проведении рабочей встречи. В это же время, Владислав Невесел утверждает, что подобных проблем в коммуникации нет с другими мэрами, главами ОТГ, поселков, ел и районов Николаевщины.

— Я один на дороги по всей области, и все мэры, главы ОТГ, поселков, сел и районов находят возможности со мной общаться, и только мэр Николаева до сих пор «отвечает» мне на приглашение о встрече. Глава ОТГ Березнеговатого не просто нашёл время со мной пообщаться, но услышал, на сессии оперативно было принято решение о софинансировании, быстро проведены тендеры и ремонт дорог уже произведен! Вот это реальный хозяин на своем месте! Городской голова Николаева же, после того, как я 20 минут переждал от назначенного времени у него под дверью в компании его замов и чиновников горсовета и в ожидании его аудиенции, теперь упрекает меня, что я не дождался. Да, я не располагаю временем на получасовые ожидания — вы видели дороги, должность обязывает интенсивно работать, а не прохлаждаться в приемных, — отметил Владислав Невеселый.

Владислав Невеселый призвал мэра Николаева принять участие в его сегодняшнем онлайн эфире и хоть там выйти с ним на связь, если он не может ответить на официальные приглашения и просьбы о встрече.

— Меньше года назад во время встречи со мной именно от меня узнал, сколько и какие покрытия дорог находятся в моем обслуживании. Но за что Александр Федорович заслуживает похвалы — за то, что регулярно проводит онлайн-конференции. И если он овладел таким функционалом, то я последую его примеру и приглашаю его, вместе со всеми журналистами, присоединиться к моему эфиру сегодня в 13:00 где я отвечу на все вопросы, заявления, и, возможно, наконец пообщаюсь с мэром Николаева, так как даже на ранее написанное мной официальное приглашением на встречу я не получил ответа! ( письмо прилагаю), — резюмировал чиновник.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислава Невеселого.