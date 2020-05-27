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В связи со стартом второго этапа медицинской реформы в апреле этого года, объединенные в «Областной детский центр медицинской реабилитации» санатории «Южный» и «Дубки» остались без финансирования, так как не смогли заключить контракт с Национальной службой здоровья Украины.
Об этом стало известно во время выездного совещания депутатов Николаевского облсовета с представителями трудовых коллективов санаториев, сообщили в пресс-службе депутата Татьяны Демченко.
Сообщается, что в совещании, которое прошло вчера, 26 мая, приняли участие депутаты Светлана Гладун, Татьяна Демченко, Вадим Олабин, Илья Резников и Оксана Солтыс.
С 10 января текущего года произошло объединение двух детских санаториев Николаева - «Южного» и «Дубков» в коммунальное неприбыльное предприятие «Областной детский центр медицинской реабилитации». Несмотря на достойные условия в «Дубках», они не дотягивают до критериев получения финансирования от Национальной службы здоровья Украины.
Следствием объединения стало уменьшение общего количества коек в санаториях - если ранее они были готовы к приему около четырехсот детей, то уже к началу карантина в двух бывших санаториях вместе взятых насчитывалось 250 мест.
«С началом карантина больных детей распустили по области, несмотря на то, что организационная база позволяла обеспечить их лечением и уходом. Как отразится это на их здоровье в перспективе - ясно, не лучшим образом. Но дело тут было не в карантине. Основной проблемой, которая привела к прекращению работы санаториев стал не карантин - к этому привело отсутствие финансирования. И карантин стал «палочкой-выручалочкой», позволившей обосновать приостановление работы и сокращение выплат. Ведь и без всякого карантина сокращение койко-мест планировалось продолжить - до показателя 150. Между тем, детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими реабилитации в специализированных учреждениях, в области насчитывается четыре тысячи! Примерно столько же - детей, инфицированных туберкулезом! Какой процент из них смогут получать лечение при такой планируемой вместимости оздоровительных учреждений?!», - говорится в сообщении.
Указывается, что еще одной проблемой являются массовые сокращения персонала. Они были запланированы на 1 июля этого года, при этом без консультаций с первичной профсоюзной организацией предприятия. Консультации были проведены лишь после письма сотрудников коллектива - но само решение не поменялось.
В сообщении также говорится, что проводимое под видом реформ объединение больниц не повышает эффективности обслуживания, и не способствует улучшению их финансирования.
— Вопрос нормального функционирования лечебных учреждений области должен решаться на уровне областного совета. Какие бы красивые обещания ни давало министерство, пока они решают и дофинансируют, мы настаиваем на том, чтобы финансирование областных учреждений здравоохранения осуществлялось за средства областного бюджета, - заявила Татьяна Демченко.
Перебои с зарплатой сейчас являются общей проблемой для всех лечебных учреждений области. Введение карантина привело к сокращению зарплат, которые теперь должны составлять две трети от предкарантинного уровня - но и они в настоящий момент не выплачиваются.
Присутствовавшие депутаты областного совета заверили сотрудников КНП, что они будут отстаивать своевременное и в полном объеме финансирование учреждений здравоохранения. Однако для этого необходима политическая воля по срочному внесению изменений в бюджет области на 2020 год.
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В связи со стартом второго этапа медицинской реформы в апреле этого года, объединенные в «Областной детский центр медицинской реабилитации» санатории «Южный» и «Дубки» остались без финансирования, так как не смогли заключить контракт с Национальной службой здоровья Украины.
Об этом стало известно во время выездного совещания депутатов Николаевского облсовета с представителями трудовых коллективов санаториев, сообщили в пресс-службе депутата Татьяны Демченко.
Сообщается, что в совещании, которое прошло вчера, 26 мая, приняли участие депутаты Светлана Гладун, Татьяна Демченко, Вадим Олабин, Илья Резников и Оксана Солтыс.
С 10 января текущего года произошло объединение двух детских санаториев Николаева - «Южного» и «Дубков» в коммунальное неприбыльное предприятие «Областной детский центр медицинской реабилитации». Несмотря на достойные условия в «Дубках», они не дотягивают до критериев получения финансирования от Национальной службы здоровья Украины.
Следствием объединения стало уменьшение общего количества коек в санаториях - если ранее они были готовы к приему около четырехсот детей, то уже к началу карантина в двух бывших санаториях вместе взятых насчитывалось 250 мест.
«С началом карантина больных детей распустили по области, несмотря на то, что организационная база позволяла обеспечить их лечением и уходом. Как отразится это на их здоровье в перспективе - ясно, не лучшим образом. Но дело тут было не в карантине. Основной проблемой, которая привела к прекращению работы санаториев стал не карантин - к этому привело отсутствие финансирования. И карантин стал «палочкой-выручалочкой», позволившей обосновать приостановление работы и сокращение выплат. Ведь и без всякого карантина сокращение койко-мест планировалось продолжить - до показателя 150. Между тем, детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими реабилитации в специализированных учреждениях, в области насчитывается четыре тысячи! Примерно столько же - детей, инфицированных туберкулезом! Какой процент из них смогут получать лечение при такой планируемой вместимости оздоровительных учреждений?!», - говорится в сообщении.
Указывается, что еще одной проблемой являются массовые сокращения персонала. Они были запланированы на 1 июля этого года, при этом без консультаций с первичной профсоюзной организацией предприятия. Консультации были проведены лишь после письма сотрудников коллектива - но само решение не поменялось.
В сообщении также говорится, что проводимое под видом реформ объединение больниц не повышает эффективности обслуживания, и не способствует улучшению их финансирования.
— Вопрос нормального функционирования лечебных учреждений области должен решаться на уровне областного совета. Какие бы красивые обещания ни давало министерство, пока они решают и дофинансируют, мы настаиваем на том, чтобы финансирование областных учреждений здравоохранения осуществлялось за средства областного бюджета, - заявила Татьяна Демченко.
Перебои с зарплатой сейчас являются общей проблемой для всех лечебных учреждений области. Введение карантина привело к сокращению зарплат, которые теперь должны составлять две трети от предкарантинного уровня - но и они в настоящий момент не выплачиваются.
Присутствовавшие депутаты областного совета заверили сотрудников КНП, что они будут отстаивать своевременное и в полном объеме финансирование учреждений здравоохранения. Однако для этого необходима политическая воля по срочному внесению изменений в бюджет области на 2020 год.