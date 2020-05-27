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Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый завил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.
Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, пишут НикВести.
— Как бы я сделал и надеюсь, что меня поддержит Укравтодор. Мы сделаем объездную дорогу и мост, а дорогу, которая идет через Николаев, я бы вообще передал городу. Была бы городская дорога, все фуры, соответственно, объезжали бы город с другой стороны. Лучше нормально ее сделать и передать городу. А там Александр Федорович (Сенкевич, мэр Николаева, - прим.) сам бы за ней следил, говорил как правильно там срезать ямки, - сказал Владислав Невеселый.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя САД в Николаевской области Владислава Невеселого, так как он не занимается ремонтом и содержанием части трассы международного значения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», проходящей через город.
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Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый завил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.
Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, пишут НикВести.
— Как бы я сделал и надеюсь, что меня поддержит Укравтодор. Мы сделаем объездную дорогу и мост, а дорогу, которая идет через Николаев, я бы вообще передал городу. Была бы городская дорога, все фуры, соответственно, объезжали бы город с другой стороны. Лучше нормально ее сделать и передать городу. А там Александр Федорович (Сенкевич, мэр Николаева, - прим.) сам бы за ней следил, говорил как правильно там срезать ямки, - сказал Владислав Невеселый.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя САД в Николаевской области Владислава Невеселого, так как он не занимается ремонтом и содержанием части трассы международного значения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», проходящей через город.