Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит перспектив развития принятия в ближайшее время законопроекта о портовых сборах, которое позволит городскому бюджету получать прибыль от деятельности морских портов.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По его мнению, принятие законопроекта может затянуться на несколько лет по причине экономического кризиса из-за коронавируса. Однако отметил, что в ближайшее время планирует встретиться с николаевскими нардепами, которым передаст наработки и авторство по законопроекту.

– Я не вижу перспективы в этом году по одной простой причине – мировой кризис, коронавирус наложил свой отпечаток на финансовое состояние нашего государства и дополнительная расходная часть в уже сформированном бюджете этого года, а мы понимаем, что и следующий год будет не самый яркий в финансовом плане, не будет перспектив принятия этого законопроекта. В любом случае, в ближайшее время мы встретимся с народными депутатами, предложим наши наработки, я готов полностью передать им авторство, пускай они пролоббируют этот законопроект, как такой, который изменит существование города Николаева, как города-порта, - сказал Александр Сенкевич.

народные депутаты Игорь Негулевский, Артем Черноморов, Максим Дырдин, Александр Пасечный, Игорь Копытин и Александр Гайду из Николаевской области, а также несколько других народных депутатов зарегистрировали поправку к Бюджетному кодексу о возврате на места 50% поступлений от деятельности портов на развитие инфраструктуры.

Законопроектом предусматривается создание специального фонда, источником финансирования которого будут отчисления части чистой прибыли - 50% дивидендов от деятельности АМПУ и государственных стивидорных компаний. Предложенный механизм позволит направить субвенции из государственного бюджета в местные на объекты припортовой инфраструктуры.

Как известно, народный депутат 8 созыва Борис Козырь инициировал внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятие которых позволит 50% прибыли от деятельности морских портов, которые поступают от Администрации морских портов Украины в государственный бюджет, направлять на места в виде субвенции на развитие инфраструктуры припортовых городов. Необходимость принятия такой поправки Борис Козырь объяснял тем, что несмотря на то, что деятельность портов непосредственно связана с территориальными общинами городов и областей, где они находятся, целевых отчислений от деятельности портов местные бюджеты не получают. В итоге, города самостоятельно несут расходы на содержание и развитие объектов припортовой инфраструктуры, которые непосредственно обеспечивают деятельность морских портов.

Именно поэтому еще осенью прошлого года народный депутат Борис Козырь обратился в Бюджетный комитет Верховной Рады с инициативой о внесении соответствующей поправки в Бюджетный кодекс, а также в Закон Украины о Государственном бюджете на 2019 год, однако тогда это предложение не нашло поддержки большинства.

Ежегодно Николаевский филиал АМПУ отчисляет в государственный бюджет от 1 до 1,2 миллиарда гривен прибыли.

Принятие этого законопроекта позволит, в частности, привлечь в Николаев дополнительно около 600 миллионов гривен ежегодно. Эти деньги можно направить на строительство, реконструкцию, ремонт дорог, мостов, эстакад и других инфраструктурных объектов.

Идею о том, чтобы Администрация морских портов Украины отдавала в местные бюджеты половину от прибыли, которую на сегодняшний день отчисляет в бюджет страны, поддержал Президент Украины Владимир Зеленской во время своего визита в Николаев.