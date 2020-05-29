В Николаевской области состоянием на 29 мая зафиксировано 4 новых подтвержденных случая COVID-19. Из них 2 случая в Николаеве и еще 2 в Кривоозерском районе.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 288 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе заболело 55 медиков.

Количество заболевших людей по городам и районам Николаевской области:

Николаев - 53 человека;

Южноукраинск - 39 человек;

Первомайск - 11 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

Врадиевский район - 25 человек;

Доманевский район - 60 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 38 человек;

Снигиревский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 8 человек.

Также, за сутки выздоровели от коронавирусной болезни 10 человек, всего с начала эпидемии болезнь побороли 149 людей. От последствий COVID-19 умерли 7 жителей Николаевской области.

Кроме того за сутки методом ПЦР обследовали 238 человек, всего обследовано 6 тысяч 192 человека.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.