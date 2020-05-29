В Николаевской области состоянием на 29 мая зафиксировано 4 новых подтвержденных случая COVID-19. Из них 2 случая в Николаеве и еще 2 в Кривоозерском районе.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 288 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе заболело 55 медиков.
Количество заболевших людей по городам и районам Николаевской области:
Николаев - 53 человека;
Южноукраинск - 39 человек;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
Врадиевский район - 25 человек;
Доманевский район - 60 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 38 человек;
Снигиревский район - 1 человек;
Кривоозерский район - 8 человек.
Также, за сутки выздоровели от коронавирусной болезни 10 человек, всего с начала эпидемии болезнь побороли 149 людей. От последствий COVID-19 умерли 7 жителей Николаевской области.
Кроме того за сутки методом ПЦР обследовали 238 человек, всего обследовано 6 тысяч 192 человека.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.
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В Николаевской области состоянием на 29 мая зафиксировано 4 новых подтвержденных случая COVID-19. Из них 2 случая в Николаеве и еще 2 в Кривоозерском районе.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 288 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе заболело 55 медиков.
Количество заболевших людей по городам и районам Николаевской области:
Николаев - 53 человека;
Южноукраинск - 39 человек;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
Врадиевский район - 25 человек;
Доманевский район - 60 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 38 человек;
Снигиревский район - 1 человек;
Кривоозерский район - 8 человек.
Также, за сутки выздоровели от коронавирусной болезни 10 человек, всего с начала эпидемии болезнь побороли 149 людей. От последствий COVID-19 умерли 7 жителей Николаевской области.
Кроме того за сутки методом ПЦР обследовали 238 человек, всего обследовано 6 тысяч 192 человека.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.