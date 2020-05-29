Компания «Укртелеком» проложила почти 200 километров новых волоконно-оптических линий связи с 18 населенных пунктах Николаевской области, обеспечив их жителей доступом к скоростному интернету. Об этом сообщили в компании.

Указывается, что подключение к скоростному оптическому интернету — это возможность пользоваться современными телекомуслугами со скоростью и качеством как в городе. В рамках проекта по подключению к скоростному интернету небольших населенных пунктов в сельской местности Николаевщины «Укртелеком» уже проложил почти 200 километров новых волоконно-оптичеких линий связи в 18 населенных пунктах Теперь тысячи селян могут пользоваться мощным интернетом - как в городе - на скоростях 50, 100, 200 Мбит/с и 1 Гб/с, а также подключить интернет-телефонию и интерактивное телевидение.

Все это теперь доступно для пользователей в селах Первомайского, Доманевского, Очаковского и других районах Николаевской области.

Отмечается, что подключение к интернету отвечает целям стратегии развития Николаевщины. Приоритетными направлениями стратегии является внедрение технологий е-управления в органах исполнительной власти и местного самоуправления области и формирование системы региональных электронных информационных ресурсов, развитие телекоммуникационной среды региона и организация защиты информации, поддержка трудоспособности и обеспечение функционирования существующих систем.

В целом, в Николаевской области интернет от «Укртелекома» есть в больше чем 60 населенных пунктах. Оператор продолжает реализовывать проекты по подключению городов и сел к оптическому интернету в рамках программы по сокращению так называемого «цифрового разрыва». Сейчас в целом по стране оптическим интернетом пользуются в 2430 населенных пунктах.