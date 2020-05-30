Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что проблему с кладбищами в Николаеве можно будет решить не раньше начала следующего года получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Александр Сенкевич заявил, что собирается поговорить с николаевскими нардепами, чтобы они поспособствовать выделению минобороны земли для города под строительство нового кладбища.

— Сегодня, понятно, вопрос с кладбищем не решен. Из всех кладбищ, где у нас происходят захоронения, у нас является Матвеевское кладбище, и чать в Корабельном районе. Остальные кладбища закрыты для захоронения, производят только подзахоронения, если есть родственники. Но, проблема не решена. Мы сейчас проводим переговоры с наши Министерством обороны, чтобы получить землю, которая находится рядом с городом. и не граничит с населенными пунктами. У них есть много разной земли, которую они не используют. Проблема в том, что на территории нашей страны происходят военные действия и отчуждение имущества Министерством обороны проходит очень тяжело. Мы выйдем на наших наредопов и если они посчитают, что это реально можно поддержать, то мы сможем протянуть эти вопросы. В этом году это нереально. Я думаю, что это может быть начало следующего года, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что в феврале 2017 сообщалось, что в Николаеве из четырех городских кладбищ статус открытого имеет только Новоматвеевское. При этом мест для новых захоронений через 3 месяца там уже не останется.

Стоит отметить, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич вариант размещения кладбища на Херсонском шоссе, 112 не поддерживает, поскольку там две железнодорожных ветки, две линии газа высокого давления, проходит линия электропередач, а это выгодно для будущей промышленной застройки.

Помимо этого Александр Сенкевич пригрозил привозить пустые гробы к структуре, которая тормозит создание нового кладбища.

До этого Александр Сенкевич согласовал с министром обороны Украины Степаном Полтораком вопрос размещения нового городского кладбища в районе села Калиновка, где ранее размещалась радиолокационная станция Это 7 километров от областного центра по Баштанскому шоссе.

Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк доложил мэру Николаева Александру Сенкевичу, что за полгода, пока тот был отстранён от должности, вопрос со строительством нового городского кладбища никак не решился.

Коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» провалило тендер на постройку кладбища в промзоне, против которой выступал городской голова Александр Сенкевич.

В свою очередь Александр Сенкевич считает, что на Херсонском шоссе лучше сделать «отстойник» для грузовиков, чем новое городское кладбище.

Также Сенкевич заявил, что из-за переполненности городских кладбищ людей приходится захоранивать на проездах транспорта между старыми могилами.

В августе 2019 года Александр Сенкевич заявил, что после формирования нового правительства, он продолжит начатые в апреле этого года переговоры с Министерством обороны Украины относительно выделения городу земельного участка под кладбище.