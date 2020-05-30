Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына опроверг заявления о «распиле» на металл предприятия и заявил об очередной информационной атаке со стороны Российской Федерации.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, что народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором идет речь о том, что завод «Океан» распиливают на металлолом, а также опубликовала фотографии якобы поврежденного имущества.

В свою очередь Василий Капацына заявил, что нардеп сделала огульное заявление не проверив на информацию. Он также пригласил Анну Скороход вместе с журналистами посетить предприятие и убедиться в том, что никакого распила завода на металл не происходит.

— Я могу сказать, что это бред сумасшедшего. Я госпожу Скороход хочу через ваше издание пригласить на завод, чтобы она убедилась, что ее просто и примитивно используют. Нельзя делать подобное заявление без проверки. Я бы никоалаевские СМИ попросил не включаться в эти провокации. Завод открыт для любого журналиста, в любое время дня и ночи. Приходите и убедитесь, что происходит на заводе, — заявил Василий Капацина.

Он также отметил, что за последние полтора года была проделана большая работа по восстановлению работы завода, однако после ареста имущества по ходатайству Генеральной прокуратуры, «Океан» оказался на грани катастрофы.

— На заводе за последние полтора года проведена колоссальная работа по восстановлению технологических мощностей, проведен большой комплекс работ по модернизации производства, проведены большие ремонты. И когда сегодня заявляют, что завод пилят, это просто очередная информационная атака, которую развернули люди, которые заинтересованы в уничтожении завода. Катастрофа состоит в том, что заводу в результате ареста просто обнулили репутацию завода и таким образом завод утратил перспективу получения новых заказов. Завод — это люди и заказы. Нет заказов — люди просто уволятся. А сегодня мы утратили рынок, так как никто не будет работать с заводом, чье имущество арестовано. Вот на это нужно обращать внимание, — отметил он.

Василий Капацына говорит, что за этой информационной атакой, как и за арестом предприятия стоит Российская Федерация. Он также отметил, что руководство страны и Офиса генерального прокурора продолжают игнорировать его обращения о противозаконности имущества «Океана».

— Я неоднократно заявлял, что за этими вещами стоит страна агрессор и люди, которые работают на Российскую Федерацию. Эти люди делают все, чтобы стратегический завод для Украины и ее обороноспособности был уничтожен. На заводе сегодня реально критическая и катастрофическая ситуация, но она связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов, а именно Офиса генерального прокурора инициировали арест имущества завода. Это преступный шаг прокуратуры. Я владелец стратегического предприятия не могу пятый месяц добиться приема ни у президента страны, ни у главы его администрации, ни прошлого и нынешнего генерального прокурора. Для того, чтобы объяснить что руками прокуроров уничтожается завод и они выполняю заказ врагов Украины, — резюмировал Василий Капацына.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдаший министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Отметим, что не смотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.