В этом году международные учения «Sea Breeze» в Украине пройдут бесконтактно и ограничатся только морской фазой с привлечением авиации.

Об этом сообщил руководитель учений с украинской стороны, капитан 1 ранга Алексей Доскато в комментарии АрмияInform.

— От имени командующего ВМС ВС Украины мы обратились к командованию 6-го флота США с предложением изменить формат «Sea Breeze» в связи с пандемией коронавируса. Они полностью поддержали нашу инициативу, ведь главное — это сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому нас в этом году ожидает так называемый бесконтактный «Sea Breeze», — отметил Доскато.

По его словам, речь идет о полном исключении из плана мероприятий береговой фазы, чтобы военнослужащие стран-партнеров и участников «Sea Breeze» не контактировали между собой.

Кроме того, многонациональный штаб разворачиваться не будет. Международные учения в 2020 году ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. То есть корабли будут встречаться в определенной точке рандеву и отрабатывать мероприятия без контакта личного состава. Корабли стран-партнеров будут заходить в украинские порты только при необходимости дозаправки.

Количество стран-участниц, которые будут принимать участие в учениях, изменилось: на сегодня их около 10.

Напмоним, в Николаеве в рамках международных учений «Sea Breeze-2019» украинские военные вместе с американскими коллегами провели тактико-специальное занятие «Ремонт взлетно-посадочной полосы».