Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», который ошибочно сбили в январе.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на агентство ISNA.

— Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну, — говорится в сообщении.

По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.

Стоит отметить, что, по информации «ЕП», данные о «задержке ответа Украины» не соответствуют действительности.

Ранее министр транспорта Канады рассказал, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украине. По его словам, Иран объясняет задержку с пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что Канада прилагает усилия, чтобы «черные ящики» были наконец должным образом расшифрованы.

Напомним, 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.