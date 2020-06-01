В Корабельной районе Николаева планируют открыть картодром.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Как известно, на сегодняшний день земельный участок участок по проспекту Корабелов 2Б, где находится неработающий картодромом, арендует общество с ограниченной ответственностью «НерейИнтертранс».

Заместитель николаевского городского головы Юрий Андриенко рассказал, что по согласию с «НерейИнтертрансом», данный участок планируют передать в аренду общественной организации «Автомобильный клуб «Николаев» для того, чтобы открыть там картинг.

— На имя городского головы и городского совета обратилась ОО «Автомобильный клуб «Николаев» с учетом согласия ООО «НерейИнтертранс», которая долгое время арендует участок по проспекту Корабелов 2Б, где располагается сооружение картодрома. Есть просьба рассмотреть вопрос и инициировать процедуру разрыва текущего договора аренды для передачи участка в постоянное пользование Управлению физической культуры и спорта Николаевского городского совета для организации и обеспечения работы картодрома в Корабельном районе, - сказал Юрий Андриенко.

При этом, представитель ОО «Автомобильный клуб «Николаев» отметил, что данный картодром будет предназначаться для профессиональных занятий спортом: «Мы будем заниматься спортом, а не гонками. Это разные вещи. Там будут учиться дети, начинающие автоспортсмены».

Напомним, что частная компания ООО «Нерейинтертранс» готова передать на баланс города картодром в Корабельном районе Николаева, территорию которого она арендует с 2013 года, если ему найдут инвестора.