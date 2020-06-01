Депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев предложил разобрать земельные вопросы, которые остаются нерешенными с 2015 года, и демонтировать незаконные временные конструкции.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

— Кто-то поднял неправильную тему. Сейчас есть большое количество объектов у многих коллег на округах, о которых, мягко говоря, не очень хорошие отзывы, но их не могут демонтировать, потому что они болтаются у нас на комиссии, чтобы продлить, но мы их никогда не продлеваем. У меня просьба дать поручение разослать эти вопросы по мажоритарщикам, по округам, чтобы депутаты высказали свою позицию еще раз и мы пакетом, кому надо проголосовали. Потому что это бесконечный круг будет. За те земельные вопросы, которые болтаются у нас на комиссии, мы не отдаем голоса, потому что они, мягко говоря, неприличные. Мы оставим некий список, дадим рекомендацию комиссии и это развяжет руки нашим демотажкинам, антикоррупционерам и районным администрациям, - сказал Андрей Яковлев.