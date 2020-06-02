Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Согласно аудиозаписи со встречи с губернаторами, которая оказалась в распоряжении CBS News, Трамп назвал их слабыми и призвал действовать с протестующими более жестко.

— Вашингтон находился под очень сильным контролем, но мы ужесточим его. Мы собираемся стянуть тысячи людей. Мы собираемся подавить очень, очень жестко, — сказал Дональд Трамп.

Его комментарии прозвучали на фоне введения в Вашингтоне, американской столице, комендантского часа в следующие два дня.

— Вы должны доминировать, если вы не доминируете, вы напрасно тратите свое время. Они будут наезжать на вас. Вы будете выглядеть как кучка придурков. Вы должны властвовать, — сказал президент губернаторам.

Как сообщалось, в США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.