Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию войны на востоке Украины должны быть привлечены признанные представители гражданского общества Донбасса, не причастные к военным действиям.

Об єтом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Укринформ.

— Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества, — заявил Андрей Ермак.

По его словам, переговоры в Минске практически не были переговорами, а решение Парижского саммита нормандского формата фактически не выполняются: каждый день погибают украинские солдаты, а переговоры ТКГ, которые с марта проходят в видеоформате, до сих пор не согласовали новые пункты разведения.

Относительно местных выборов на Донбассе, то Ермак отметил, что их проведение возможно только «после того, как будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, когда Украина вернет контроль над своей границей».

После этого, по его словам, можно будет думать о выборах там при условии, что будет возможной беспрепятственная деятельность СМИ, политических партий и международных наблюдателей.

Сейчас Ермак вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прибыли с официальным визитом в Берлин.

Напомним, на встрече с членами парламенсткой фракции партии «Слуга народа» руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил нардепов, что в Минском процессе «красные линии» не будут перейдены.