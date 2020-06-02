Подготовка земельных участков под электрификацию железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» находится на стадии завершения.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

По словам директора регионального филиала «Одесская железная дорога» Сергея Никулина, на сегодняшний день 98% земельных участков уже на стадии оформления.

— Фактически, это означает, что оформление земельных участков на стадии завершения. После этого Европейским банком реконструкции и развития будет проведен тендер на строительство и начнется реализация проекта. Реализация проекта не только позволит значительно увеличить пропуск грузов в направлении портов, но и уменьшит эксплуатационные расходы и положительно повлияет на экологию региона, - сказал Сергей Никулин, отметив, что это может произойти уже ближе к концу этого года.

Стоит отметить, что электрификация участка «Долинская — Николаев — Колосовка» повысит эффективность перевозок в направлении портов «Большой Одессы» и Николаева. При этом, развитие ж/д линии даст возможность увеличить участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что сократит время доставки грузов и уменьшит эксплуатационные затраты, связанные с организацией движения поездов.

Напомним, что «Укрзалізниця» объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская-Николаев-Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.