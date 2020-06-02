Народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 282 тысячи долларов.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

В частности, в декларации Игорь Негулевский указал квартиру в Вознесенске, площадью 62,9 м, гараж, площадью 57,4 м и арендованную квартиру в Киеве, площадью 87 м.

Также, нардеп владеет автомобилем MERCEDES-BENZ S450, который он купил в 2018 году за 848 тысяч 850 гривен.

За 2019 год на основном месте работы в ЧАО «Никитовский гранитный карьер» Игорь Негулевский заработал 75 тысяч 971 гривну, от партии «Слуга народа» он получил 17 тысяч 512 гривен компенсации расходов на участие в обучении, а за непосредственно работу нардепом заработал 161 тысячу 782 гривны.

При этом от ООО «София-Гранит», владельцем которой является Игорь Негулевский, в 2019 году нардеп получил 69 тысяч 107 гривен, а доход от занятия предпринимательской деятельностью составил 465 тысяч гривен.

Игорь Негулевский хранит на счету «ПриватБанка» 56 тысяч 467 гривен. Нардеп также хранит наличными 47 тысяч евро, 282 тысячи долларов и 1 миллион 200 тысяч гривен, что в сумме составляет порядка 9,9 миллионов гривен.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 129-му избирательному округу Игорь Копытин подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 2 миллиона гривен.