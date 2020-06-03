В 2020 году абитуриенты из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО поступать в любо учебное заведение, где будут работать образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина.

Об этом сообщает правительственный портал.

Для этого выпускникам нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года.

— Раньше поступающие из Крыма могли по упрощенной процедуре поступать только через образовательные центры Крым-Украина, а с Донбасса - через Донбасс-Украина. В 2020 году Министерство образования и науки расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и позволило детям с оккупированных территорий выбирать для поступления любой из почти 100 учреждений высшего и профессионального образования, — отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений, список который Министерство образования и науки публиковало ранее.

Такие центры будут функционировать в каждом заведении высшего и профессионального перед высшими образования в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украине территории, а также будут созданы на базе ряда университетов и колледжей, подчиненных Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики.

Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

— поступающие из Крыма - не позднее 20 августа;

— поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, кто не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Поступающие и из Крыма, и Донбасса могут поступать в уполномоченные учебные заведения без сдачи ВНО. Те, кто не имеет украинского документа об образовании, может получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре. Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования.

Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А поступающие из Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Напомним, с 1 по 15 июля в Николаеве будет проходить дополнительная сессия Независимого внешнего оценивания для 103 жителей Донецкой и Луганской областей и АР Крым.