В среду, 3 июня «Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, передал Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней новую партию медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

В медучреждение поставили 15 кислородных концентраторов, 5 тысяч медицинских масок и 100 литров антисептика.

Это третий транш помощи Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней — главному опорному пункту по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.

При этом, всего порт передал инфекционной больнице:

17 кислородных концентраторов («БИОМЕД» 7F-10 и OLV-10);

5 тысяч одноразовых масок;

500 респираторов FFP-3;

20 многофункциональных кроватей;

60 биозащитных костюмов;

50 защитных комбинезонов;

480 подгузников;

2 ларингоскопа;

2 наплечных опрыскивателя;

бактерицидный передвижной облучатель;

500 пар нитриловых перчаток;

200 комплектов стерильного операционного покрытия;

200 литров антисептика.

По словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, порт «Ника-Тера» постоянно оказывает помощь больнице, передавая для необходимое медицинское оборудование и принадлежности.

— Сегодня мы получили от порта пятнадцать современных и качественных десятилитровых кислородных концентраторов – это очень серьезная помощь, тем более в таком количестве. Мы сможем использовать данное оборудование не только для лечения актуальной на сегодняшний день коронавирусной инфекции, но и применять его при любых других состояниях пациентов, где задействованы бронхолегочная и сердечно-сосудистая системы, для обогащения организма кислородом. Концентраторы такого типа мобильные и легкодоступны, что позволит их использовать не только в реанимационном отделении, но и в других точках, в которых может экстренно понабиться подача кислорода, - отметила Светлана Федорова.

Всего, начиная с апреля, предприятием закуплено и передано шести медучреждениям города 1 тысячу 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 тысяч 344 единицы средств индивидуальной защиты.

— Такая помощь медикам Николаева — результат системной работы бизнеса с местной властью и руководителями медучреждений. Благодаря четкому взаимодействию порта с медиками, мы вовремя определяли и принимали оперативные решения о том, как, в сложившейся эпидемиологической ситуации наиболее эффективно помочь николаевцам, больницам и медперсоналу. Сейчас я могу сказать, что порт, со своей стороны, сделал то, что обещал: все необходимое медоборудование и средства индивидуальной защиты – уже поставлены в больницы. Здоровье горожан – является приоритетом социальной политики порта, - сказал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Порт оказал помощь таким медучреждениям Николаева как: городские больницы № 1, № 3, № 5, Николаевский роддом № 1, Центр первичной медико- санитарной помощи №7 и Областной центр лечения инфекционных болезней.

Совокупная сумма средств, выделенных портом «Ника-Тера» для приобретения медицинского оборудования и принадлежностей, а также средств индивидуальной защиты объектам здравоохранения составила около 2 миллионов гривен.

ООО «МСП Ника-Тера» (Николаев, Украина) — современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF. В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке минеральных удобрений зерновых и шрота, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и штучно-тарных грузов, а также комплекс по перевалке наливных грузов. Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева», что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта. С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая с 2011 инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиарда гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. В настоящее время объем хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч тонн. Крупнейшими инвестиционными проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса, запуск комплекса по перевалке наливных грузов, увеличение причального фронта, а также постоянное расширение и модернизация технического парка и складских мощностей предприятия. В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 миллионов тонн грузов. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 миллиона тонн или 48%. По итогам первого квартала 2020 года грузооборот порта составил 1,87 миллионов тонн грузов грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года. Общая численность работников предприятия составляет около 1300 человек. «Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.

Group DF — диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF — один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF — известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.