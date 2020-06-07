Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что от их партии в мэры Киева будет баллотироваться женщина.

Об этом передает LB.ua.

— Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева... Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина, - сказал он.

Арахамия добавил, что в «Слуге народа» много достойных женщин.

Напомним, что народные депутаты от «Слуги народа» Александр Дубинский, Александр Качура, Александр Ткаченко (до назначения на должность министра культуры) и Николай Тищенко заявили, что будут участвовать в праймериз «Слуги народа», которые определят кандидата от партии в мэры Киева.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что от четырех до шести кандидатов в мэры Киева будут участвовать в партийных праймериз «Слуги народа».

Он объяснил, что два-три «самых потенциальных возможных претендента» будут беседовать с президентом, который дальше определит, кому партия могла бы доверить эту возможность.

Также он не исключил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

Ранее сообщалось, что лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе. Об этом Давид Арахамия рассказал в своем интервью НикВести.

Также во время интервью политик рассказал, кого он видит в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы, сколько мандатов «Слуга народа» планирует получить в горсовете Николаева, с какими политическими силами «Слуга народа» никогда не вступит в коалицию.