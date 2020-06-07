За прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО по состоянию на утро 7 июня.

Больше всего больных обнаружили на Львовщине - речь про 68 человек.

Также среди лидеров распространения вируса Черновицкая область (54 новых случаев) и Киев - еще 43 заражения.

Напомним, в Украине 5 июня было зафиксировано 549 случаев коронавирусной инфекции.