За прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.
Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО по состоянию на утро 7 июня.
Больше всего больных обнаружили на Львовщине - речь про 68 человек.
Также среди лидеров распространения вируса Черновицкая область (54 новых случаев) и Киев - еще 43 заражения.
Напомним, в Украине 5 июня было зафиксировано 549 случаев коронавирусной инфекции.
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За прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.
Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО по состоянию на утро 7 июня.
Больше всего больных обнаружили на Львовщине - речь про 68 человек.
Также среди лидеров распространения вируса Черновицкая область (54 новых случаев) и Киев - еще 43 заражения.
Напомним, в Украине 5 июня было зафиксировано 549 случаев коронавирусной инфекции.