Пока на пляжах Одессы лучше не купаться и черноморская вода не соответствует санитарным нормам, нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области в самом начале курортного и пляжного сезона в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и устранением причин, обусловливающих совершение противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать», — сообщается в ведомстве.

Курорты Одессы взялись охранять более 500 полицейских и служащих Нацгвардии, которые будут нести службу в круглосуточном режиме.

Под усиленным вниманием правоохранителей будут основные курортные локации Одессы и Одесской области. В частности, курорт Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки, где сконцентрировано большое колиечество отдыхающих и туристов.